مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل ورماً بالبروستاتا بتقنية Hollep الحديثة وبتخدير جزئي

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الفيحاء في جدة، عملية ناجحة لاستئصال ورمٍ حميدٍ بالبروستاتا، باستخدام تقنية الليزر Hollep، لأول مرة، بمستشفيات القطاع الخاص بالمنطقة الغربية، وأنهت العملية معاناة مريض سبعيني عاني منذ نحو عام مشكلات في التبول وانحباس في البول.
وقال رئيس الفريق الطبي المتخصّص في جراحة المسالك البولية، إن المريض فور وصوله إلى المستشفى خضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، من بينها الأشعة التلفزيونية، التي بيّنت ورماً حميداً بالبروستاتا، واستبعد الفريق الطبي في معرض بحثه عن خطة علاجية تناسب عمر المريض وحالته الصحية، خيار الجراحة المفتوحة، واعتمد التدخل عبر تقنية Hollep laser prostatectomy with Moses 2 laser machine، التي تعد من أحدث أجهزة الليزر، وبالفعل أخضع المريض لعملية تمّ فيها إزالة الورم الذي كان يعيق تدفق البول من المثانة، وحققت العملية التي استمرت لساعتين وأُجريت تحت التخدير النصفي، نجاحاً كبيراً، ولله الحمد، إذ تمّ سحب القسطرة وتحسنت الأعراض البولية بعد الجراحة على الفور، وغادر المريض المستشفى إلى منزله خلال يومين بعد إجراء العملية، وهو بحالة صحية ونفسية جيدة.
وأضاف أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب هو المستشفى الخاص الوحيد الذي تتوافر فيه هذه التقنية بالمنطقة الغربية، مؤكداً أن إجراءها يحتاج إلى فريق طبي مدرّب بشكلٍ خاص على استخدام التقنية، مشيراً إلى أن نجاح هذه العملية النوعية يؤكّد القدرات الكبيرة والجاهزية العالية التي يحظى بها المستشفى، كما أن العملية أيضاً جنّبت المريض كثيراً من التبعات الصحية التي أبرزها تأثير احتباس البول على الكليتين.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن تقنية Hollep، تتميّز بأنها تحقّق معدلات شفاء أسرع، باستخدام القسطرة لوقتٍ أقل، وقلة احتمالات النزيف، إضافة إلى أن نتائج جراحة الليزر في القضاء على الأعراض تظهر بشكلٍ سريع.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، كانت قد أعلنت تشغيل مستشفى الفيحاء بجدة في نهاية مارس الماضي، وهو يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، كما أنه يعد المستشفى الأكبر بالقطاع الخاص في مدينة جدة، ويتميّز بأنه رقمي بالكامل Digital Hospital، ويعمل به نخبة من أكفأ الكوادر الطبية، ومزوّد بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، بفضل شراكات المجموعة الإستراتيجية مع أكبر الكيانات الطبية العالمية.