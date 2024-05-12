مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل ورماً بالبروستاتا بتقنية Hollep الحديثة وبتخدير جزئي

وقال رئيس الفريق الطبي المتخصّص في جراحة المسالك البولية، إن المريض فور وصوله إلى المستشفى خضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، من بينها الأشعة التلفزيونية، التي بيّنت ورماً حميداً بالبروستاتا، واستبعد الفريق الطبي في معرض بحثه عن خطة علاجية تناسب عمر المريض وحالته الصحية، خيار الجراحة المفتوحة، واعتمد التدخل عبر تقنية Hollep laser prostatectomy with Moses 2 laser machine، التي تعد من أحدث أجهزة الليزر، وبالفعل أخضع المريض لعملية تمّ فيها إزالة الورم الذي كان يعيق تدفق البول من المثانة، وحققت العملية التي استمرت لساعتين وأُجريت تحت التخدير النصفي، نجاحاً كبيراً، ولله الحمد، إذ تمّ سحب القسطرة وتحسنت الأعراض البولية بعد الجراحة على الفور، وغادر المريض المستشفى إلى منزله خلال يومين بعد إجراء العملية، وهو بحالة صحية ونفسية جيدة.