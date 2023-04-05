تدشين مبادرة "منك نقترب".. والسديس يؤكّد رصد ملاحظات زوّار الحرم ومقترحاتهم

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة "منك نقترب" التي تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من الزوّار وقاصدي المسجد الحرام لأخذ ملحوظاتهم وإحالتها إلى الجهات المختصة بالرئاسة لمعالجتها، بحضور مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.
وأكّد الشيخ السديس، خلال كلمةً ألقاها عبر اللاسلكي، على متابعة الحركة داخل المسجد الحرام ورصد الملاحظات وتحليلها وتلقي الملاحظات والمقترحات من زوّار بيت الله الحرام، وتذليل الصعوبات لهم حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
من جانبه، قدم مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس شاهر بن محمد المطرفي، شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه الدائم لمنسوبي الرئاسة، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، على متابعته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.