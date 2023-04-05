تدشين مبادرة "منك نقترب".. والسديس يؤكّد رصد ملاحظات زوّار الحرم ومقترحاتهم

من جانبه، قدم مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس شاهر بن محمد المطرفي، شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه الدائم لمنسوبي الرئاسة، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، على متابعته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.