القاهرة.. المملكة تترأس اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات منها تقديم الأمانة العامة عرضًا مرئيًا حول الدراسة التي أعدّتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء.