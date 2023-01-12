تمتد السبت للرياض.. الحصيني: حالة ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اعتبارًا من اليوم الخميس، حالة ممطرة -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية، وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، مع فرصة سيول وحبات برد، وهي #الحالة_الممطرة_العاشرة لموسم 1444هـ.
وقال عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثيرها على أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والشمالية، وحائل، والمدينة، وتبوك) بدايتها -إن شاء الله- يوم الخميس 19/ 6/ 1444هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان وشرقها)، وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان وشرق البحر المتوسط.
وأضاف: من الجمعة 20/ 6/ 1444هـ على نفس المناطق السابقة، تمتد إن شاء الله ناحية جنوب منطقة الرياض.
وتابع: السبت 21/ 6/ 1444هـ تمتد إلى الرياض ثم تتوسع الحالة..