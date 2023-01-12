تمتد السبت للرياض.. الحصيني: حالة ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق

وقال عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثيرها على أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والشمالية، وحائل، والمدينة، وتبوك) بدايتها -إن شاء الله- يوم الخميس 19/ 6/ 1444هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان وشرقها)، وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان وشرق البحر المتوسط.