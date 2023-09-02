أمانة الرياض تنفّذ مبادرة الإنارة التجميلية للأنفاق والجسور والميادين

وشهدت عدة جسور وأنفاق وميادين، شملتها أعمال التنفيذ خلال الفترة الماضية، أشكالًا ليلية بديعة؛ أبرزها تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، وميدان النقل الذي يقع عند تقاطع شارع الملك سعود مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق مكة المكرمة، إلى جانب جسر الوشم عند تقاطع شارع الجامعة مع طريق الملك عبدالعزيز.