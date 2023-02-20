الرياض: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتتجاوز الـ 30 مئوية في العاصمة مع نهاية الأسبوع

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الإثنين، وارتفاع آخر وملموس يوم الثلاثاء، وتصل ذروة ارتفاعها -بإذن الله- مع نهاية الأسبوع الحالي، بحيث تتجاوز العظمى حينها حاجز الـ 30 درجة مئوية، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة؛ قد تنشط أحياناً.