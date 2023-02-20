الرياض: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتتجاوز الـ 30 مئوية في العاصمة مع نهاية الأسبوع

تُبيّن مُخرجات نماذج التنبؤات الحاسوبية توقعات بتأثر المملكة السعودية بما فيها العاصمة بكتلة هوائية دافئة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي في أغلب مناطق المملكة، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الإثنين، وارتفاع آخر وملموس يوم الثلاثاء، وتصل ذروة ارتفاعها -بإذن الله- مع نهاية الأسبوع الحالي، بحيث تتجاوز العظمى حينها حاجز الـ 30 درجة مئوية، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة؛ قد تنشط أحياناً.
ويُتوقع أن يكون الطقس مائلاً للدفء يوم الإثنين، فيما يميل للحرارة في ساعات النهار اعتباراً من الثلاثاء 21 فبراير 2023 وخلال نهاية الأسبوع، كما توالي درجات الحرارة الصغرى ارتفاعها كذلك؛ لتُصبح الأجواء لطيفة ليلاً.