"صورة لمشهد تمويل التنمية المستقبلي" يقدّمها "الجدعان" في منتدى صندوق "أوبك"

ولفت الانتباه إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مستدام، وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية؛ مبينًا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية؛ من خلال 48 مشروعًا جديدًا بارزًا، والقروض التي تزيد قيمتها على 1.6 مليار دولار؛ حيث أبرَزَ تقرير فعالية التنمية أدلةً على أن المشاريع تُحَقق بالفعل تأثيرًا وتُغَير حياة الناس للأفضل.