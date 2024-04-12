محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بحائل لترويجه الحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بحائل لترويجه الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
حائل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر

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