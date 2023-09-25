في يوم الوطن.. "بلديات مكة" تغدو نجمة خضراء في سماء المنطقة

وأقامت بلديات (الجموم، ومدركة، والشرائع، والشعيبة، والعزيزية، والشوقية، والمعابدة، وجنوب مكة) احتفالًا بهذه المناسبة الغالية، لتشارك المواطنين والمقيمين احتفالاتهم باليوم الوطني، وسط مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه الوطن الغالي.