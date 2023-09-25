في يوم الوطن.. "بلديات مكة" تغدو نجمة خضراء في سماء المنطقة

توشحت عدد من البلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 93؛ حيث اكتست به جدران واجهات البلديات، وغدت نجمة خضراء في سماء مكة المكرمة.
وأظهرت الصور، تَزَيُّن مباني ومقرات بلديات (العمرة، الحديبية، المعابدة) باللون الأخضر.
وأقامت بلديات (الجموم، ومدركة، والشرائع، والشعيبة، والعزيزية، والشوقية، والمعابدة، وجنوب مكة) احتفالًا بهذه المناسبة الغالية، لتشارك المواطنين والمقيمين احتفالاتهم باليوم الوطني، وسط مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه الوطن الغالي.