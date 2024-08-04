"الدفاع المدني" يعلن عن طرح وظائف مدنية فنية "رجال" بنظام التعاقد المؤقت

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن طرح وظائف مدنية فنية (رجال) بنظام التعاقد المؤقت.
وأوضح الدفاع المدني أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد 7/ 2/ 1446هـ حتى الخميس 11/ 2/ 1446هـ عبر الرابط: (http://cdjobs.998.gov.sa).
وأضاف أن مواقع العمل ستكون بكل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها.
ولفت إلى أن الفئات المستهدفة من الإعلان وفق شروط محددة هم خريجو الكليات التقنية بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والأولوية في الترشيح لحديثي التخرج للتخصصات المناسبة والتقدير العلمي "جيد" فأعلى.
واشترط أيضًا توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهلات العلمية من خارج المملكة.