"الدفاع المدني" يعلن عن طرح وظائف مدنية فنية "رجال" بنظام التعاقد المؤقت

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة من الإعلان وفق شروط محددة هم خريجو الكليات التقنية بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والأولوية في الترشيح لحديثي التخرج للتخصصات المناسبة والتقدير العلمي "جيد" فأعلى.