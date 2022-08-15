وزارة الموارد البشرية تنفي وصول أجور العمالة الإندونيسية لـ4 آلاف ريال
نفت وزارة الموارد البشرية وصول أجور العمالة الإندونيسية إلى أربعة آلاف ريال، وذلك بعدما أُشيع في مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مرتبات العمالة الإندونيسية إلى أربعة آلاف ريال.
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر لنشرة التاسعة على قناة mbc أن الآلاف الأربعة كانت مرتبات مبنية على مراحل سابقة للاستقدام من إندونيسيا بسبب عدم وفرة العمالة الإندونيسية، أما في الوقت الحالي، وبعد اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، فمن المتوقع أن تشهد العمالة استقرارًا في مرتباتهم بحسب كمية العرض والطلب.
ومن المتوقع أن تزيد اتفاقية لعمليات استقدام موحَّدة بين البلدَيْن، السعودي والإندونيسي، من وفرة العمالة؛ وبالتالي تقليل تكاليف تأجير خدمات العمالة المنزلية من إندونيسيا بشكل تدريجي في السعودية.
يُذكر أنه بعد 8 أعوام من الانقطاع تم إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا للعمل في السعودية؛ وذلك بعد توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا بين وزارة الموارد البشرية ووزيرة القوى العاملة في إندونيسيا؛ إذ سيتم الاستقدام من خلال 43 شركة نظرًا إلى أن الجانب الإندونيسي لا يصدر العمال للأفراد لأكثر من 28 دولة.