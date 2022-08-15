وزارة الموارد البشرية تنفي وصول أجور العمالة الإندونيسية لـ4 آلاف ريال

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر لنشرة التاسعة على قناة ‏mbc أن الآلاف الأربعة كانت مرتبات مبنية على مراحل سابقة للاستقدام من إندونيسيا بسبب عدم وفرة العمالة الإندونيسية، أما في الوقت الحالي، وبعد اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، فمن المتوقع أن تشهد العمالة استقرارًا في مرتباتهم بحسب كمية العرض والطلب.