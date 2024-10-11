تعليم المزاحمية وضرما يعقد لقاء تربويًا لتعزيز الانضباط المدرسي وبناء الشخصية القيادية

نظم مكتب التعليم بالمزاحمية وضرما، التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض، لقاءً تربويًا وتوعويًا لطلاب متوسطة ضرماء، صباح اليوم الخميس، في قاعة التدريب بالمدرسة. يهدف اللقاء الذي أشرف عليه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب، بحضور مدير المدرسة وأعضاء لجنة التميز، إلى توعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي ودوره في تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية القيادية.