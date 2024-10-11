تعليم المزاحمية وضرما يعقد لقاء تربويًا لتعزيز الانضباط المدرسي وبناء الشخصية القيادية

نظم مكتب التعليم بالمزاحمية وضرما، التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض، لقاءً تربويًا وتوعويًا لطلاب متوسطة ضرماء، صباح اليوم الخميس، في قاعة التدريب بالمدرسة. يهدف اللقاء الذي أشرف عليه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب، بحضور مدير المدرسة وأعضاء لجنة التميز، إلى توعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي ودوره في تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية القيادية.
ركز اللقاء على أهمية الانضباط كوسيلة لتحقيق التفوق الدراسي ونيل الجوائز وشهادات التميز. كما تناول دور الانضباط في تحسين نواتج التعلم داخل الفصول الدراسية، حيث تم توجيه الطلاب إلى الحضور المنتظم والالتزام بعدم الغياب عن الاختبارات والانتباه الجيد في الصف، بالإضافة إلى تشجيعهم على طرح الأسئلة والتفاعل مع المعلمين لضمان فهم المواد الدراسية.
اختتم اللقاء بعرض عدد من النصائح التي تساعد الطلاب على تحقيق نواتج تعلم مرتفعة، والتأكيد على أن الانضباط المدرسي هو أساس النجاح الأكاديمي وبناء شخصية الطالب القيادية.