وفاة راكبة أثناء نزولها من طائرة "ليون إير" في المدينة المنورة والتحقيقات جارية

تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 بلاغًا عن حادثة وقعت على متن إحدى طائرات شركة “ليون إير” من طراز A330، وذلك للرحلة رقم LNI074 التي كانت تهبط في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.