وفاة راكبة أثناء نزولها من طائرة "ليون إير" في المدينة المنورة والتحقيقات جارية

تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 بلاغًا عن حادثة وقعت على متن إحدى طائرات شركة “ليون إير” من طراز A330، وذلك للرحلة رقم LNI074 التي كانت تهبط في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
أشارت المعلومات الأولية إلى تعرض راكبة لحالة سقوط أثناء نزولها من الطائرة، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا بعد نقلها إلى المستشفى. رحمها الله.
على الفور، توجهت الفرق المختصة بالمركز الوطني لسلامة النقل إلى موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق اللازمة للكشف عن الملابسات ومعرفة الأسباب، وسيقوم المركز بتقديم التوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.