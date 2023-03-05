محليات

أوامر ملكية: سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام.. و"السلطان" وزير دولة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم اوامر ملكية تضمنت مايلي:

- تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام

- تعيين معالي الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

- تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة .

‫- تعيين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة .

- تعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الاستاذ اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org