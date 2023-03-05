أوامر ملكية: سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام.. و"السلطان" وزير دولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم اوامر ملكية تضمنت مايلي:
- تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام
- تعيين معالي الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة .
- تعيين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة .
- تعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الاستاذ اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.