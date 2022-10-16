في 11 حيًّا بالرياض.. فرص عقارية تطرحها "السعدون" بمزادها الإلكتروني

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ بالرياض، أعلنت شركة السعدون العقارية عن بيع عقارات متنوعة بمزاد وسط الرياض الإلكتروني؛ وذلك يوم الأحد المقبل.
ويحتوي المزاد على العديد من الفرص العقارية (سكنية وتجارية)، وبمواقع مميزة على طريق الدائري، وفي 11 حيًّا بمدينة الرياض؛ حيث يتميز هذا المزاد بأنه يجمع عددًا من العمائر السكنية والتجارية ذات الطابع الاستثماري.
يُذكر أن شركة "السعدون" العقارية قد نفّذت عدد 3 مزادات إلكترونية في شهر سبتمبر بمبيعات تجاوزت 200 مليون ريال.
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