في 11 حيًّا بالرياض.. فرص عقارية تطرحها "السعدون" بمزادها الإلكتروني

ويحتوي المزاد على العديد من الفرص العقارية (سكنية وتجارية)، وبمواقع مميزة على طريق الدائري، وفي 11 حيًّا بمدينة الرياض؛ حيث يتميز هذا المزاد بأنه يجمع عددًا من العمائر السكنية والتجارية ذات الطابع الاستثماري.