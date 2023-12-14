الليالي الأطول والأبرد في الشهور العربية.. "الزعاق": جماد الآخر يبدأ اليوم وهذا سبب التسمية

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الشهر السادس من شهور السنة الهجرية والذي يبدأ اليوم يسمى بشهر جمادى الآخرة؛ لأن الماء كان يتجمد فيه من شدة البرد؛ فالشهور العربية كانت تتواءم مع مسمياتها، ربيع أول وثانٍ؛ دلالة على الربيع، وجماد أول وثانٍ دلالة على البرد، ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.