وزير الخارجية يناقش التحديات الإقليمية خلال ندوة لـ"عرب نيوز اليابان" في طوكيو

وقال: "لقد أثّرت الجائحة العالميّة على شراكتنا إلى حدّ ما. وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة. وقد عملنا، حتّى قبل هذه الزيارة، مع زملائنا في الحكومة اليابانية للتأكد من استمرار العمل على جميع بنود جدول الأعمال التي كنا نعمل عليها خلال السنوات العديدة الماضية ونحن اليوم نركّز على المستقبل".