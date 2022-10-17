مستشفيات سليمان الحبيب توفر لقاحات الإنفلونزا الموسمية تزامنًا مع دخول موسم الشتاء

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن توفيرها لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد، بكافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر؛ وذلك بهدف التحصين والوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية.
ويأتي هذا إسهامًا منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية، التي يزداد معدل انتشارها مع دخول فصل الشتاء؛ خصوصًا الإنفلونزا التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتصيب أعدادًا كبيرة من المراجعين.
وأوضحت المجموعة أن الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الإنفلونزا؛ تشكّل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات طبية معينة؛ إذ إن لقاحات الإنفلونزا أفضل طريقة للوقاية من تلك الأمراض.
وناشدت المجموعة الجميعَ عدم التهاون في أخذ التطعيم سنويًّا، وخصوصًا الحوامل ومرضى السكري والربو والقلب والكلى والكبد والجهاز العصبي والسمنة، بالإضافة إلى المصابين بضعف جهاز المناعة سواء الوراثي أو المكتسب، على أن يكون ذلك قبل دخول موسم الشتاء، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة، للدفاع عن الجسم من الإصابة.
وأكدت المجموعة أن هذا اللقاح آمن تمامًا وليست له مضاعفات سواء للصغار أو كبار السن، وذا فاعلية كبيرة بإذن الله للوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة، ومن الممكن أن تصاحبه بعض الأعراض الموضعية المؤقتة، وعادة ما تختفي في غضون 48 ساعة، متمنية للجميع دوام الصحة.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تتيح العديد من الخدمات لمراجعيها، والتي تشمل برنامج التطعيمات الأساسية والموسمية؛ حيث توفر لقاحات الأطفال وفق جدول التطعيمات الأساسية منذ عمر الولادة وحتى ست سنوات؛ فيما تتضمن التطعيمات الأساسية للكبار لقاحات مثل الجديري المائي، والتهابات الكبد الفيروسية، والحمى الشوكية، ولقاح عنق الرحم وغيرها.