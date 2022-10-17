مستشفيات سليمان الحبيب توفر لقاحات الإنفلونزا الموسمية تزامنًا مع دخول موسم الشتاء

وناشدت المجموعة الجميعَ عدم التهاون في أخذ التطعيم سنويًّا، وخصوصًا الحوامل ومرضى السكري والربو والقلب والكلى والكبد والجهاز العصبي والسمنة، بالإضافة إلى المصابين بضعف جهاز المناعة سواء الوراثي أو المكتسب، على أن يكون ذلك قبل دخول موسم الشتاء، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة، للدفاع عن الجسم من الإصابة.