أمانة العاصمة المقدسة تدشن مشروع الرقابة الصحية

وأضاف: المشروع سيسهم في تسارع الخطط التطويرية لأعمال الرقابة البلدية، وتحسين مستوى الأداء في العاصمة المقدسة، بوصفها منطقة زاخرة بالمحال الغذائية والأسواق التجارية، ومن خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع البلدي في الأعمال المختلفة، التي تنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات.