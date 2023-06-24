أمانة العاصمة المقدسة تفعّل الذكاء الاصطناعي لتحسين وتسهيل تجربة الحجاج

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق" أنها وفرت حزمة من التطبيقات الحديثة لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة - والبالغ عددها 28 مركزًا - لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وتمكين الوحدات التنظيمية لتحويل أعمالها إلكترونيًا، إلى جانب تسهيل الأعمال اليومية لمنسوبي الأمانة، ورصد الملاحظات الميدانية ورفعها بعدة أشكال (مقاطع فيديو، مقاطع صوتية، التبليغ بنص مكتوب) وربط جميع المقاطع والصور بالموقع الجغرافي، ومعالجة الملاحظات والتوجيه حيالها من قِبل رؤساء المراكز الميدانية، وإصدار التقارير بأحدث الوسائل التقنية.