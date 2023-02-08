"الزكاة" و"اتحاد الغرف" يوقّعان اتفاقية لتفعيل الإدخال المؤقت للبضائع والسلع

ومن المتوقّع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وبخاصة المؤتمرات والمعارض، ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزّز من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام وثيقة واحدة، وتوفير الوقت والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال والمندوبين والمشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وغيرها.