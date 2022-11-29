‏فريق جراحة بمستشفى الملك سلمان يُنقذ سيدة من ورم في الدماغ

تم خلال العملية الاستئصال الكلي للورم مع الحفاظ على سلامة الوظائف العصبية للمراكز الدماغية الحساسة المتاخمة للورم مثل مراكز التحكم في النطق والحركة؛ وذلك عبر استخدام تقنيات جراحية دقيقة وأجهزة متطورة مثل جهاز تفتيت وشفط الأورام بالموجات فوق الصوتية، وتمت إفاقة المريضة من التخدير مباشرة بعد العملية وهي لا تزال في غرفة العمليات، وكانت متجاوبة وبدون وجود أي مضاعفات وهي الآن في صحة جيدة وتحسن مستمر -ولله الحمد-.