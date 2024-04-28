"دار وإعمار" تشارك في معرض "أُوَفِّر" لمنسوبي "أرامكو السعودية"

وجذب جناح شركة "دار وإعمار" زوَّار المعرض الذي شارك فيه أكثر من 90 عارضًا من الشركات الرائدة في المملكة، حيث ساهم جناح الشركة في إثراء المعرض، بِمجموعةٍ من المشاريع والحلول الإسكانيَّة التي تلبِّي احتياجات موظفي شركة "أرامكو" وأسرهم، لا سيما مشروع "تالا السيف" الراقي الذي يُقدِّم للزوَّار فرصة العيش في أيقونةٍ إسكانيَّةٍ مُصمَّمةٍ لِتلبية أعلى مستويات الفخامة والتميُّز، متسقًا مع نمط الحياة الاجتماعي والطابع العمرانيّ لثقافة المدن السعودية.