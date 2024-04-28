"دار وإعمار" تشارك في معرض "أُوَفِّر" لمنسوبي "أرامكو السعودية"

"دار وإعمار" تشارك في معرض "أُوَفِّر" لمنسوبي "أرامكو السعودية"
شاركت "دار وإعمار" -الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة-، في معرض "Offer Home Event" التابع لبرنامج "أُوَفِّر" لموظفي أرامكو السعودية، والذي أُقيم في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو) - الدمام، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أبريل 2024م.
وقد سنحت لـ "دار وإعمار" فرصة عرض أحدث مشاريعها المتميِّزة، وأبرزها "تالا السيف"، و"سرايا البحر"، و"سرايا العليا"، أمام موظفي "أرامكو" السعودية الحاليين والمتقاعدين وأسرهم، الذين حضروا المعرض، ويُقدَّر عددهم بنحو 15 ألف زائر.
من جانبه، عبَّر أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، عن سعادته بنجاح فريق الشركة في عرض مشاريعها النموذجيَّة والمتكاملة والفريدة من نوعها في قلب أهم المدن والأحياء بالمملكة، والتي تجمع بين متطلبات الراحة والعمليَّة وحياة الرفاهية، وتُشكِّل فرصة مثاليَّة لزوَّار معرض "Offer Home Event" التابع لبرنامج "أُوَفِّر" لموظفي أرامكو السعودية.
وجذب جناح شركة "دار وإعمار" زوَّار المعرض الذي شارك فيه أكثر من 90 عارضًا من الشركات الرائدة في المملكة، حيث ساهم جناح الشركة في إثراء المعرض، بِمجموعةٍ من المشاريع والحلول الإسكانيَّة التي تلبِّي احتياجات موظفي شركة "أرامكو" وأسرهم، لا سيما مشروع "تالا السيف" الراقي الذي يُقدِّم للزوَّار فرصة العيش في أيقونةٍ إسكانيَّةٍ مُصمَّمةٍ لِتلبية أعلى مستويات الفخامة والتميُّز، متسقًا مع نمط الحياة الاجتماعي والطابع العمرانيّ لثقافة المدن السعودية.
الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى توفير منصةٍ يجتمع فيها العديد من الشركات التي تُقدِّم عروضًا على منتجاتها وخدماتها في مجالاتٍ متنوِّعة، أبرزها: التصميم الداخلي، الأثاث، الأجهزة المنزليَّة، وغيرها؛ لتلبية احتياجات موظفي أرامكو وعائلاتهم.
وقد تضمَّن المعرض 8 جلساتٍ وورشات عمل وحلقاتٍ نقاشية، تحدَّث فيها خبراء عن البنية التحتيَّة، والأمن المنزلي، والتصميم الداخلي، وغيرها من المواضيع، بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا، عززت الحصيلة المعرفيَّة للزوَّار، ومنحتهم فرصة الاطلاع الكامل على آخر المستجدات، ومكَّنتهم من اقتناص أفضل الخيارات المناسبة؛ لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.