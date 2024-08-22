تحت شعار "نحلم ونحقق".. "آل الشيخ" يعلن هوية اليوم الوطني السعودي الـ 94

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ94، حيث يمكن تحميل دليل الهوية بالدخول على الموقع الإلكتروني http://nd.gea.gov.sa، والذي يحتوي على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات، إضافة إلى كل ما يتعلق باليوم الوطني من فعاليات وأخبار وصور يمكن استخدامها في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.