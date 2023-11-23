في مقال خصّ به "سبق".. "الحوشان" يكتب: ورحل رمز الإلهام والعلم "النسائي الصغير"

كانت عيناه تلمعان حينما وصل الحديث بنا عن فترة الدراسة في جامعة الإمام بمراحلها الثلاث "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وتحدّث عن زملائه وأقرانه ومشايخه بالتفصيل، وذكر أسماءهم، وخصائصهم، ومناصبهم الحالية، وكان شجاعًا وهو يسرد لنا بعض مواقفه الحادّة في قاعات الجامعة، مشيدًا بحسن تعامل مشايخه مع "فورة" الشباب، كما روى لنا عددًا من المواقف مع شيخه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والتي على إثرها لقبه سماحة المفتي بـ"النسائي الصغير"، وبدا لي فرحًا بهذا اللقب العلمي الذي ناله نظير براعته في مجال اقتناء المخطوطات. وقد طاف بنا في ذكرياته عن جهوده في الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة داخل المملكة وخارجها، مستذكرًا الموضوعات الجوهرية التي كانت تشكّل خطابه الدعوي؛ وهي "القيم الأخلاقية، والدعوة للتسامح"، وتعزيز الصلة الإيمانية مع الخالق سبحانه وتعالى. كما حدثنا عن جهوده في الدفاع عن مواقف حكومة المملكة العربية السعودية في الأزمات الدولية الكبرى، خاصة في أعقاب غزو العراق للكويت عام 1990م، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، وغيرها من المواقف التي تجلّت فيها وطنيّته، وظهر فيها اعتداله، وبرز فيها قلمه وفكره الوطني، وحسّه المسؤول.