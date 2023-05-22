فريق طبي بالمدينة يُنقذ مواطناً خمسينياً توقف قلبه نصف ساعة إثر نوبة قلبية

وبيَّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي أن المركز استقبل المريض بعد وصوله عبر إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهو في حالة إغماء، حيث عملت الفرق الطبية في المركز بالتعاون مع الفرق الإسعافية، على الإنعاش القلبي الرئوي الذي استمر لمدة ثلاثين دقيقة، وتمّ على الفور نقله لمعمل القسطرة، وتم إجراء قسطرة قلبية علاجية عاجلة من قِبل الفريق الطبي المختص.