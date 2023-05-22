فريق طبي بالمدينة يُنقذ مواطناً خمسينياً توقف قلبه نصف ساعة إثر نوبة قلبية

تمكنت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة، من إنقاذ حياة مواطن في العقد الخامس من العمر تعرَّض لتوقف القلب إثر نوبة قلبية نتيجة احتشاء عضلة القلب الحاد.
وبيَّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي أن المركز استقبل المريض بعد وصوله عبر إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهو في حالة إغماء، حيث عملت الفرق الطبية في المركز بالتعاون مع الفرق الإسعافية، على الإنعاش القلبي الرئوي الذي استمر لمدة ثلاثين دقيقة، وتمّ على الفور نقله لمعمل القسطرة، وتم إجراء قسطرة قلبية علاجية عاجلة من قِبل الفريق الطبي المختص.
وأوضح التجمُّع أن الفريق الطبي باشر الحالة بتركيب دعامة في الشريان المنعطف LCx، حيث استغرق إجراء القسطرة قرابة ساعة كاملة، ونقله بعد ذلك للعناية المركّزة حتى استقرت الحالة، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.
يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة أجرى 6093 عملية قسطرة قلبية خلال العام المنصرم 2022م.