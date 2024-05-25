"جنوبكو" و "فيليبس" توقعان اتفاقية في مجال حلول الإضاءة

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأستاذ هاني السماحي، المدير العام لشركة كهرباء الجنوب للإنارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم الأستاذ عمر الزبيدي، والأستاذ أديب يونس، والأستاذ عبد الله عمر. كما حضر من جانب شركة فيليبس الإنارة السعودية المدير التنفيذي الأستاذ جيلز، بالإضافة إلى رئيس التسويق الأستاذ أنس البوشي، والأستاذ مؤمن عايش، والأستاذ فارس المر.