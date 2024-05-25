"جنوبكو" و "فيليبس" توقعان اتفاقية في مجال حلول الإضاءة

قامت شركة الإنارة السعودية( فيليبس)بتوقيع عقد شراكة مع شركة كهرباء الجنوب للإنارة (جنوبكو)، الشركة الرائدة في مجالات حلول الإضاءة في المملكة، وذلك يوم الخميس 23 مايو 2024. وتهدف هذه الشراكة إلى توزيع منتجات وحلول إضاءة الليد (LED) في السوق السعودي.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأستاذ هاني السماحي، المدير العام لشركة كهرباء الجنوب للإنارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم الأستاذ عمر الزبيدي، والأستاذ أديب يونس، والأستاذ عبد الله عمر. كما حضر من جانب شركة فيليبس الإنارة السعودية المدير التنفيذي الأستاذ جيلز، بالإضافة إلى رئيس التسويق الأستاذ أنس البوشي، والأستاذ مؤمن عايش، والأستاذ فارس المر.
تعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتقديم حلول إضاءة مبتكرة وعالية الجودة للسوق السعودي، وتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي من خلال استخدام تقنيات الإضاءة الحديثة. من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة كلا الشركتين في السوق المحلي، وتقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال توفير منتجات إضاءة متطورة وموفرة للطاقة.