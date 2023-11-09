"الواحة".. مركز إعلامي متكامل بمفاهيم سياحية وهنا أبرز المشاريع السعودية

وتحتوي "واحة الإعلام" على "7" مناطق؛ وهي: "منطقة الترحيب، والحفاوة السعودية، والتواصل، ووادي الواحة، والجسر الثقافي، وأجنحة ومسرح الواحة"، وذلك بمشاركة كلٍّ من: "وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي".