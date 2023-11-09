"الواحة".. مركز إعلامي متكامل بمفاهيم سياحية وهنا أبرز المشاريع السعودية

تعدُّ واحةُ الإعلام إحدى أبرز المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام، في شهر سبتمبر الماضي؛ بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة والتقدم التكنولوجي في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز.
وتُقيم وزارةُ الإعلام النسخةَ الرابعة من واحة الإعلام في الدرعية بمدينة الرياض، وذلك من يوم 9 نوفمبر الجاري إلى يوم 11 من ذات الشهر، ويُعدُّ ذلك مواكبة للأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للسعودية.
واستمرارًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، والرغبة في إبراز التحول الكبير والمتميّز الذي تشهده في ظلّ تحقيق الرؤية، وذلك بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ وهم: "القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية".
وتستضيف واحةُ الإعلام أكثرَ من "2000" زائر، في تجربة متكاملة وشاملة ومتميزة تُخاطب الحواسّ والعواطف، وتُحاكي الواقع الذي يعيشونه في حياتهم، بل تبني زياراتهم للمشروعات الكبرى بالسعودية، أفكارهم الجذابة وتجاه المملكة وابتكاراتها.
وتُقام "واحة الإعلام" على مساحة "18" ألف متر مربع، وتضمّ أكثر من "30" مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع نيوم، وذلك في 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات.
وتحتوي "واحة الإعلام" على "7" مناطق؛ وهي: "منطقة الترحيب، والحفاوة السعودية، والتواصل، ووادي الواحة، والجسر الثقافي، وأجنحة ومسرح الواحة"، وذلك بمشاركة كلٍّ من: "وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي".
وتستعرض الواحةُ نماذجَ تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطوّرة تتيح للزائر الاطّلاعَ على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المُختصّين للإجابة عن أية استفسار يختصّ بهذا الشأن.
كما تسهّل على الزائرين التواصلَ المباشر مع المختصين بتلك المشروعات؛ وذلك لتعريفهم بالتحولات التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، والاستفادة من الخبرات والتجارب لهم في خلق أفكار مبتكرة ومتميزة تنعكس إيجابًا على حياتهم وحياة دول الزائرين.
ويعتبر هذا الإنجاز القيّم الذي يدلّ على الإمكانيات المتكاملة التي يحظى بها الإعلام السعودي كواجهة حضارية للقفزات التنموية والفكرية والسياسية التي تحظى بها المملكة العظمى في هذا العهد.
وتسعى وزارة الإعلام من خلال إقامة الواحة، إلى أن يخوض الزائر تجربة متكاملة، يمرّ خلالها على جميع أقسام الواحة، ومخاطبة عقله وحواسّه وعواطفه؛ ليشعر بأنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.