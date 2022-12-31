المملكة.. آخر مستجدات وتوقعات الأمطار للساعات المقبلة

توقع مُختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي" استمرار تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة تعمل على تساقط الأمطار بغزارة متفاوتة.
وقال كادر التنبؤات في طقس العرب، إنه وبالاتجاه نحو ساعات العصر يُتوقع أن تشتد الاضطرابات الجوية على منطقة مكة المكرّمة وتتركز حينها الأمطار على مُرتفعاتها والباحة وتكون الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة تترافق بحدوث العواصف الرعدية مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب وتشكل السيول في بعض المناطق.
وبالتزامن مع ذلك يتسع نشاط السُحب الماطرة على أجزاءٍ واسعة من منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة وبعض أحياء منطقة القصيم وتكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في مُجملها، ولا يمنع ذلك من وجود بؤر غزيرة أحياناً