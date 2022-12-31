المملكة.. آخر مستجدات وتوقعات الأمطار للساعات المقبلة

وبالتزامن مع ذلك يتسع نشاط السُحب الماطرة على أجزاءٍ واسعة من منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة وبعض أحياء منطقة القصيم وتكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في مُجملها، ولا يمنع ذلك من وجود بؤر غزيرة أحياناً