مركز علاج العقم بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. حلول علاجية متنوعة وتجهيزات متقدمة ونسب نجاح تفوق العالمية

وكان للمختبر إسهام كبير في هذه النجاحات التي تحققت؛ إذ يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية والفنية المتميزة، ويحظى بأحدث الأجهزة، وتتوفر له كذلك خبرة عملية نوعية تراكمية؛ مما مكّنه من إجراء مختلف التحاليل المتصلة بعلاج العقم وعمليات أطفال الأنابيب بدقة عالية، ويقدم خدمات متنوعة وفق أعلى المعايير؛ من أبرزها: جمع البويضات وتخصيبها، ومتابعة نمو الأجنة ومراقبة تطورها، ودرجة اكتمالها إلكترونيًّا على مدار الساعة دون الحاجة لإخراجها من الحاضنة، وتحليل السائل المنوي المفصل، واستخلاص الحيوانات المنوية جراحيًّا من الخصية وتجميدها، إضافة إلى خدمة فحص الجينات "PGD" لاكتشاف الأمراض الوراثية، التي تكثر في حالات زواج الأقارب، واتخاذ التدابير الوقائية باستبعاد الأجنة المصابة، وإرجاع الأجنة السليمة إلى الرحم، علاوة على انتقاء جنس الأجنة بعد التلقيح، كما يتوفر بالمركز خدمة تجميد البويضات؛ وذلك للمحافظة على الخصوبة لفئات كأولئك الذين يتلقون العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو أي علاج يمكن أن يؤثر على صحة الأم وخصوبتها، بالإضافة إلى عمليات تخزين الأجنة الفائضة، والمعالجات الجراحية للرحم والبطن بالمناظير، لتحسين فرص نجاح الحمل، وزيادة فرص استمراره في حالات فقدان الحمل المتكرر، وأيضًا العـلاج الطبي والجراحي لحالات صعوبة الإنجاب لدى النساء.