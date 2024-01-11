الشركة الفنية لتوطين التقنية توقّع اتفاقية جديدة مع مركز مكة الطبي MMC

وتعليقاً على ذلك قال الدكتور جسار السبيعي، الرئيس التنفيذي لمركز مكة الطبي:" لقد قمنا باختيار نظام (كير وير) CareWare الذي طورته الشركة الفنية لتوطين التقنية ليصبح النظام الطبي الإلكتروني والنظام المالي والإداري لدينا. ونحن على ثقة من أن هذا النظام سيسهم في تحسين جودة رعاية المرضى بشكلٍ كبير، لما يتمتع به قدرات تقنية فائقة تمكن العاملين في القطاع الصحي من الوصول السريع إلى سجلات المرضى بما في ذلك التاريخ الطبي وتقارير المختبر والوصفات الطبية وخطط العلاج، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى.".