الشركة الفنية لتوطين التقنية توقّع اتفاقية جديدة مع مركز مكة الطبي MMC

وقعت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) اتفاقية جديدة مع مركز مكة الطبيMMC ، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة التي أقيمت في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 8 إلى 11 ینایر 2024. وقد قام بتوقيع عقد الاتفاقية كل من د. جسار السبيعي الرئيس التنفيذي لمركز مكة الطبي وعلي بن عبد اللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية، وبحضور مجموعة من المدراء والمهتمين.
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور جسار السبيعي، الرئيس التنفيذي لمركز مكة الطبي:" لقد قمنا باختيار نظام (كير وير) CareWare الذي طورته الشركة الفنية لتوطين التقنية ليصبح النظام الطبي الإلكتروني والنظام المالي والإداري لدينا. ونحن على ثقة من أن هذا النظام سيسهم في تحسين جودة رعاية المرضى بشكلٍ كبير، لما يتمتع به قدرات تقنية فائقة تمكن العاملين في القطاع الصحي من الوصول السريع إلى سجلات المرضى بما في ذلك التاريخ الطبي وتقارير المختبر والوصفات الطبية وخطط العلاج، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى.".
من جانبه أكد علي بن عبد اللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية أهمية النظام الطبي الإلكتروني (CareWare) للمستشفيات الخاصة، حيث يوفر العديد من المزايا، بدءًا من التعزيز الرقمي وإدارة الموارد المُوحّدة إلى إمكانات تخطيط موارد المؤسسات، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة والربحية. ومن خلال تبني منتجات متقدمة مثل النظام الطبي الإلكتروني (CareWare)، يمكن للمستشفيات الخاصة أن تضع نفسها في طليعة التحول الرقمي، وتوفر خدمات رعاية صحية مثالية لمرضاها.
ويتميز النظام الطبي الإلكتروني (CareWare) بدعمه وحدة دورة الإيرادات (RCM) التي تأتي متكاملة مع النظام الطبي، وترتبط بشكل مباشر بالنظام المالي والإداري. كما يتميز بدعمه تعدد الفروع وتعدد المنشآت ووحدات العمل، كما أنه قابل للتهيئة والتعديل والتكييف حسب متغيرات العمل في النظام، ومتوائم مع المعايير الدولية القياسية.
جدير بالذكر أن الشركة الفنية لتوطين التقنية ركزت منذ تأسيسها على التميز في بناء الأنظمة المتكاملة باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في حوسبة أعمالها. وانطلاقاً من رسالتها، تقوم الشركة باستقطاب الأفراد المهرة، القادرين على التعامل مع المعلومات التقنية بفعالية، لتحقيق حلول تنافسية عالية للسوق المستهدف للشركة. تعتمد الشركة أحدث المعايير لتطوير الأنظمة والتي توفرها قواعد البيانات العلائقية والأنظمة مفتوحة المصدر لتحقيق المرونة في بناء الحلول المطلوبة.