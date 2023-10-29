أمطار غزيرة والحرارة تنخفض.. "المسند": "الأعزل" يحل والأغنام تكثر مواليدها

وأوضح "المسند" أن عدد أيام السماك الأعزل 13 يوماً، وبإزائه نجم شديد اللمعان هو السماك الرامح الذي يشرق قبل الأعزل بسبع دقائق تقريباً إلى الشمال منه ويغرب بعد السماك الأعزل بساعة و48 دقيقة وذلك إلى الشمال منه.