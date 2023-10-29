أمطار غزيرة والحرارة تنخفض.. "المسند": "الأعزل" يحل والأغنام تكثر مواليدها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن النجم الثاني في الوسم يدخل اليوم وهو السماك الأعزل النجم النير أبيض اللون وآخر النجوم الشامية.
وأوضح "المسند" أن عدد أيام السماك الأعزل 13 يوماً، وبإزائه نجم شديد اللمعان هو السماك الرامح الذي يشرق قبل الأعزل بسبع دقائق تقريباً إلى الشمال منه ويغرب بعد السماك الأعزل بساعة و48 دقيقة وذلك إلى الشمال منه.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "تويتر": "في السماك عادة تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وتزداد الرطوبة، والأمطار فيه غزيرة إذا شاء الله تعالى وقلما تخلف، وفيه يكثر وضع الأغنام مواليدها".