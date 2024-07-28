"التوعية المالية".. ترشيد وتوازن و"الحصالة" توصي بإشراك الأطفال فيها

وعلى الرغم من كون "التوعية المالية" لدى الأطفال قد تصطدم بالصعوبة في بدايتها نظرًا لعدم إدراكهم أهمية ذلك، ومقارنة ذلك مع أقرانهم الذين يصرفون المال بلا قيود؛ إلا أن هذه الثقافة المتزنة تساهم في بناء جيل قادر على التعامل مع هذه العملية، ويصل بالأسر نحو الاستقرار المالي.