يحقق النهج المتوازن الذي دعا إليه ولي العهد.. كيف يمكن الانتقال المتدرج لمصادر طاقة نظيفة؟

وأمام معضلة الاستهلاك المرتفع المسبب للاحتباس الحراري، وعدم قدرة العالم على تدبير مصادر طاقة نظيفة بسرعة تُوقف التدهور المستمر في التغير الحراري، اقترح ولي العهد الانتقال المتدرج في الاعتماد على الوقود الأحفوري مع المعالجة العلمية لنواتجه، حتى لا تفاقم الاحتباس الحراري، مع التوسع في إنتاج مصادر طاقة بديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر وغيرها، من المصادر التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية، وتساعد على معالجة أزمة التغير المناخي، وقد ساق الأمير محمد بن سلمان مقترح النهج المتوازن من واقع تطبيق المملكة له في سعيها للوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060، حيث تتوسع المملكة منذ سنوات في إنتاج مصادر طاقة بديلة، بالإضافة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يخلف أي انبعاثات كربونية تضر بالبيئة.