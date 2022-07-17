يحقق النهج المتوازن الذي دعا إليه ولي العهد.. كيف يمكن الانتقال المتدرج لمصادر طاقة نظيفة؟

تضمّنت كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة للأمن والتنمية، التي اختتمت أمس (السبت)، العديد من القضايا المصيرية، المرتبطة بحاضر ومستقبل الإنسانية، ومن هذه القضايا، أزمة التغير المناخي التي باتت تهدد البشرية وسلامة كوكب الأرض على السواء؛ بسبب ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض، وهي أزمة ترتبط ارتباطاً عضوياً بأزمة أخرى تزيدها احتداماً هي أزمة الطاقة، التي لا يزال العالم عاجزًا عن الاستغناء عن مصادرها الأحفورية المتمثلة في النفط والغاز والفحم، في حين تفرض عليه أزمة التغير المناخي تحويل اعتماده إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ لوقف ارتفاع الاحتباس الحراري للأرض.
وإدراكاً لتعقيدات وتداخل أزمتي التغير المناخي والطاقة، دعا ولي العهد في كلمته إلى التحلي بالواقعية والمسؤولية في التعامل مع الأزمتين، وفق نهج متوازن يضع في صلب أهدافه تحقيق التنمية المستدامة، وقد عرض الأمير محمد بن سلمان مدلول النهج المتوازن، فأوضح أنه يقوم على "الانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، وبما يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة"، وقد لفت ولي العهد إلى أن الانتقال المتدرج نحو مصادر الطاقة المتجددة، التي لا تخلف غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد المصدر الأساسي للاحتباس الحراري، هذا الانتقال يتطلب عدم إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، كالنفط والغاز.
وتبرهن بيانات الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، على صحة رأي ولي العهد، فمن غير الصائب التخلي عن استهلاك النفط والغاز، في الوقت الذي يعتبران فيه مصادر الطاقة الرئيسية في العالم، فبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن استهلاك النفط عالميًا في عام 2022 يتوقع أن يبلغ 100.50 مليون برميل يومياً، كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها صدر في 6 يوليو الجاري، أن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بما يصل إلى 140 مليار متر مكعب بين عامي 2021 و2025، فكيف تعوض دول العالم هذه الكميات الهائلة من النفط والغاز، بمصادر بديلة ليست متوفرة بالمستوى الكافي حالياً حتى للدول الكبرى في العالم.
وأمام معضلة الاستهلاك المرتفع المسبب للاحتباس الحراري، وعدم قدرة العالم على تدبير مصادر طاقة نظيفة بسرعة تُوقف التدهور المستمر في التغير الحراري، اقترح ولي العهد الانتقال المتدرج في الاعتماد على الوقود الأحفوري مع المعالجة العلمية لنواتجه، حتى لا تفاقم الاحتباس الحراري، مع التوسع في إنتاج مصادر طاقة بديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر وغيرها، من المصادر التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية، وتساعد على معالجة أزمة التغير المناخي، وقد ساق الأمير محمد بن سلمان مقترح النهج المتوازن من واقع تطبيق المملكة له في سعيها للوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060، حيث تتوسع المملكة منذ سنوات في إنتاج مصادر طاقة بديلة، بالإضافة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يخلف أي انبعاثات كربونية تضر بالبيئة.