المملكة تؤكد أن مواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير

وسلط المستشار العتيق، على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة والسعي لتمديدها للمرة الثانية وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، وضرورة التزام المليشيات الحوثية بالهدنة والتوقف عن استغلال معاناة المدنيين اليمينيين وفتح الممرات الإنسانية في تعز.