"عبدالعزيز بن سعود" يرأس الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التاسع والثلاثين بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، اليوم، وذلك برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
جاء ذلك بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية بسلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشيخ اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وفي بداية الاجتماع ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للاجتماع بالتوفيق.
وأعرب عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنسوبي الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة للمجلس؛ على ما بذلوه من جهد وإعداد للتنسيق والترتيب لأعمال هذا الاجتماع.
كما تقدّم وزير الداخلية بصادق الأمنيات لدولة قطر الشقيقة بالنجاح في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهنّأ خلال كلمته الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على الثقة الأميرية بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية بدولة الكويت الشقيقة.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يأتي تجسيدًا لـروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، لمواجهة كل تحدٍّ أمني والقضاء عليه.
وأضاف: "إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مخاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها؛ مما يؤكد على أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية بدولنا؛ لمواجهة كل ما يخلّ بأمن وأمان المواطن والمقيم، وللحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، ولله الحمد، وضمان تواصل مسيرة البناء والازدهار.
إثر ذلك ناقش الحضور جدول الأعمال والموضوعات الأمنية المشتركة وما استجدّ من أعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس "أمن الخليج العربي 3" الذي نظمته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "2022م"، والاستعدادات القائمة للتمرين القادم "أمن الخليج العربي 4" الذي ستنظّمه وزارة الداخلية بدولة قطر "2023م".