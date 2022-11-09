"عبدالعزيز بن سعود" يرأس الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

وأضاف: "إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مخاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها؛ مما يؤكد على أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية بدولنا؛ لمواجهة كل ما يخلّ بأمن وأمان المواطن والمقيم، وللحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، ولله الحمد، وضمان تواصل مسيرة البناء والازدهار.