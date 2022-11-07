أمانة العاصمة المقدسة تطرح 4 فرص استثمارية في مكة.. تعرف على مواقعها وامتيازاتها

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مركز تجاري بمخطط العسيلة - الشرائع، على مساحة 2.318.27 مترًا مربعًا لمدة 25 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى سكني إداري تجاري بمخطط ولي العهد (6)، على مساحة 5.202.8 مترًا مربعًا لمدة 20 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية بمخطط ولي العهد رقم (6) على مساحة 9.885.35 مترًا مربعًا ولمدة 20 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية بمخطط ولي العهد رقم (5)، على مساحة 6.114 مترًا مربعًا، ولمدة 25 سنة.