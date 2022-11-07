أمانة العاصمة المقدسة تطرح 4 فرص استثمارية في مكة.. تعرف على مواقعها وامتيازاتها
طرحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، فرصًا جديدة ومتنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مختلفة بمكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.
وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مركز تجاري بمخطط العسيلة - الشرائع، على مساحة 2.318.27 مترًا مربعًا لمدة 25 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى سكني إداري تجاري بمخطط ولي العهد (6)، على مساحة 5.202.8 مترًا مربعًا لمدة 20 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية بمخطط ولي العهد رقم (6) على مساحة 9.885.35 مترًا مربعًا ولمدة 20 سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية بمخطط ولي العهد رقم (5)، على مساحة 6.114 مترًا مربعًا، ولمدة 25 سنة.
واشترطت أمانة العاصمة المقدسة إحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضمانًا بنكيًا بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحًا لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، إضافة إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط https://furas.momra.gov.sa، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية، والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات، مشيرةً لإمكانية شرائها إلكترونيًا ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على الخريطة.