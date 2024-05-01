فيديو.. سطو وسلب وتحرُّش وقيادة بتهور وتفحيط.. المخالفون في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيم هندي في الشرقية تحرَّش بفتاة.
وفي الرياض، تمّ القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسرقة مركبتَيْن واستخدامهما في حوادث سطوٍ على مبانٍ قيد الإنشاء وسرقة مواد البناء ومقتنيات حرّاسها الشخصية، وسلب المارّة تحت تهديد السلاح الناري وبيعها في منفذ بيع المستعمل.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية قاما باتخاذ وحدة سكنية وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وألقت قوات الأمن بحائل، القبض على مواطن قام بالهروب أثناء محاولة استيقافه وقيادة مركبته من دون لوحات بتهورٍ وسرعة عالية معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وارتكاب مخالفة التفحيط، وتوثيق ذلك ونشره.