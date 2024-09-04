أشاد بدعم القيادة للرياضة.. مُحافظ جدة يتسلَّم شُعلة دورة الألعاب السعودية 2024

تسلّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، من لاعب كرة القدم محمد نور الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري عام 2009، وتناوب على حمل الشعلة في الجامعة مع نورا السديري لاعبة الترايثلون وصاحبة الميدالية الذهبية ببطولة الاتحاد البحريني للترايثلون 2023، والميدالية البرونزية للألعاب السعودية 2023، وبرونزية ترايثلون محافظة جدة 2023، في إطار الجولة الترويجية للشُعلة لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني في المملكة.