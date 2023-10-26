صندوق الاستثمارات وبيريللي يؤسسان مصنعًا مشتركًا لتطوير الإطارات في السعودية

وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزًا عالميًّا لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع، وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محليًّا.