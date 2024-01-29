"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في تشاد

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب بمدينة أنجامينا في جمهورية تشاد، والذي نفذ خلال الفترة من 21 وحتى 28 يناير 2024م، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 300 فرد، وإجراء 70 عملية جراحية تنوعت ما بين تركيب أنبوب تصريف سائل الدماغ لعلاج استسقاء السحايا، وحالات معقدة وصعبة لأورام دماغية، وأمراض عمود فقري تنكسية، وتشوهات خلقية بالغة التعقيد، وتصحيح اعوجاج وتحدب في العمود الفقري وإزالة الضغط عن الفقرات، وعملية منظار دماغي تجرى لأول مرة في تشاد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين أينما كانوا.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 6.000 كرتون تمر في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024 م.
ويتضمن المشروع توزيع 21.000 كرتون تمر يستفيد منها 147,000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محافظة المهرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.
إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 817 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محليتي كرري وأمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.901 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.