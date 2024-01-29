"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في تشاد

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 300 فرد، وإجراء 70 عملية جراحية تنوعت ما بين تركيب أنبوب تصريف سائل الدماغ لعلاج استسقاء السحايا، وحالات معقدة وصعبة لأورام دماغية، وأمراض عمود فقري تنكسية، وتشوهات خلقية بالغة التعقيد، وتصحيح اعوجاج وتحدب في العمود الفقري وإزالة الضغط عن الفقرات، وعملية منظار دماغي تجرى لأول مرة في تشاد.