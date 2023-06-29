في ظل خدمات متكاملة.. قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواءً إيمانية آمنة

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع.