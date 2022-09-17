اللغات والترجمة.. خدمات جديدة في رحاب البيت العتيق للتسهيل على القاصدات

وفي أروقة المسجد الحرام يمكن رصد الآراء ومعرفة الانطباعات حول الخدمات المقدمة من خلال مجموعة من القاصدات القادمات من كافة أنحاء العالم؛ منهن الحاجة علياء محمد من بريطانيا التي قالت: "أعبر عن شكري البالغ لما شاهدته من الجهد الجبار والمتكامل من قِبل المترجمات فلم أعان أي صعوبة؛ حيثُ الاستماع لخطبة الجمعة باللغة الإنجليزية عبر منصة الحرمين مع استخدام السماعات المختصة التي قُدمت لي"، وأضافت والبسمة تعلو محياها: "في الحقيقة إنني لا أجد عبارات تصور البيئة الروحانية المثالية التي نحظى بها، فشكرًا للكوادر النسائية بجميع مستوياتها على ما يبذلن من جهود ليست عملية فحسب، بل تعدتها للإنسانية، وجزاهن الله خير الجزاء".