محليات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة من مواد غذائية وإيوائية وتزن 21 طنًّا
الطائرة الإغاثية السعودية الـ24
الطائرة الإغاثية السعودية الـ24

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

فلسطين
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مطار الملك خالد الدولي
الطائرة الإغاثية السعودية

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