الربيعة: المملكة ستقدم دعمًا إضافيًّا للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بقيمة 39 مليون دولار أمريكي

وقال في كلمة له خلال المؤتمر: تُعد المملكة العربية السعودية إحدى أكبر المانحين الدوليين للعمل الإنساني ويمثل دعم قطاع الصحة أحد أهم أولويات المساعدات للمملكة"؛ مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2002م، ساهمت المملكة بمبلغ 123 مليون دولار أمريكي للصندوق، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19، أن التحالف مهم للغاية لتعزيز التضامن الدولي.