مبادرة "عام الإبل" في موسم جدة.. تاريخ وثقافة وماضٍ أصيل

وجاءت تسمية عام 2024م بـ(عام الإبل) احتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ وإلى اليوم؛ إذ كانت وسيلةً لاجتياز المسافات، وقطع القفار، وتخطي وحشة الطريق، وبها استفتحت القصائد، واختتمت الحكايات، وتشكلت الصور الشاعرية، وضُربت الأمثال في رفقتها الطويلة للإنسان ووفائها الشديد له، وصولًا إلى الوقت الراهن الذي تبرز فيه الإبل بوصفها شاهًدا حيًّا على الأصالة، وعنصرًا ثقافيًّا أساسيًّا من عناصر الهوية السعودية.