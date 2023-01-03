جراحة ناجحة لإغلاق تسريب من معدة مريضة في الطائف

أجرى فريق طبي بمحافظة الطائف، تدخلًا جراحيًّا استغرقت مدته (4 ساعات)، لإغلاق فتحة تسريب من معدة مريضة.. وتكللت العملية بالنجاح.
وقالت "صحة الطائف": نجح الفريق الطبي بمركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة، في إجراء عملية جراحية نوعية لإغلاق فتحة تسريب من المعدة لمريضة ثلاثينية كانت تعاني من وجود تسريب من أعلى المعدة، نتيجة مضاعفات حدثت للمريضة بعد إجرائها عملية تكميم في أحد المستشفيات.
وأضافت: المريضة حُوّلت للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية للاشتباه في وجود التهابات داخل البطن؛ تم تأكيد الحالة، وهي وجود تسريب في المعدة؛ مما استدعى من الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي طارئ لتنظيف الصديد وتصريف التسريب إلى خارج البطن، كما تم إجراء تحويل مسار للأمعاء مع إغلاق فتحة التسريب، وقد أجريت العملية كاملة بالمنظار الجراحي وتكللت بالنجاح.
جدير بالذكر أن مركز السمنة قد استقبل 3663 مراجعًا وأجرى 455 عملية تكميم خلال عام 2022.