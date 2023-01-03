جراحة ناجحة لإغلاق تسريب من معدة مريضة في الطائف

وأضافت: المريضة حُوّلت للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية للاشتباه في وجود التهابات داخل البطن؛ تم تأكيد الحالة، وهي وجود تسريب في المعدة؛ مما استدعى من الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي طارئ لتنظيف الصديد وتصريف التسريب إلى خارج البطن، كما تم إجراء تحويل مسار للأمعاء مع إغلاق فتحة التسريب، وقد أجريت العملية كاملة بالمنظار الجراحي وتكللت بالنجاح.