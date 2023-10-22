ويبعد عمق الإعصار "عين الإعصار" قرابة "350" كم، عن شواطئ اليمن وعُمان، ‬⁩مع استمرار تدفق السحب المصاحبه له على جزيرة سقطرى، والتي وصل تأثيرها إلى عدد من المواقع التابعة للدولتين؛ حيث يواصل حركتَه للشمال الغربي.