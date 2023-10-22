يواصل إعصارُ "تيج" تقدُّمَه بسرعة "185" كم في الساعة، بانخفاض قليل عن سرعته التي ظهرت اليوم الأحد، والتي بلغت "241"؛ وفق بعض المراصد الجوية.
وترصد الأقمارُ الصناعية حاليًّا حركةَ السحب في الإعصار المداري "تيج"، المصنف من الدرجة الثالثة.
ويقترب جدار الإعصار من سواحل عُمان واليمن، بمسافة لا تتجاوز "100" كم.
ويبعد عمق الإعصار "عين الإعصار" قرابة "350" كم، عن شواطئ اليمن وعُمان، مع استمرار تدفق السحب المصاحبه له على جزيرة سقطرى، والتي وصل تأثيرها إلى عدد من المواقع التابعة للدولتين؛ حيث يواصل حركتَه للشمال الغربي.