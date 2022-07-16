ملك البحرين يدعو لضرورة حل القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية

تَقدم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النجاح المتميز لموسم الحج هذا العام وقمة جدة للأمن والتنمية؛ معتبرًا أنها قمة استثنائية تمثل فرصة لتوثيق علاقات الصداقة بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ملك البحرين خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية: القمة تبحث دراسة حلول تحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط، لمواجهة كل التحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدولي.
وأضاف: منطقة الشرق الأوسط عانت على مدى سنوات من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة؛ ولهذا يجب أن يكون هناك تفكير متزن وعميق، لدراسة كيفية الخروج من تلك الصراعات الدائرة.
وأردف الملك "حمد": القضية الفلسطينية تأتي على قمة هذه الصراعات، مشددًا على ضرورة حلها بتسوية عادلة، تعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية.
وشدد على ضرورة خلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد.
وناشد بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ومواصلة توفير الدعم الإنساني والتنموي لهم.