ملك البحرين يدعو لضرورة حل القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية

تَقدم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النجاح المتميز لموسم الحج هذا العام وقمة جدة للأمن والتنمية؛ معتبرًا أنها قمة استثنائية تمثل فرصة لتوثيق علاقات الصداقة بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية.