شاهد.. لوحة جمالية ومناظر خلابة رسمتها النباتات البرية بوادي "الشوكي" شمالي الرياض

ويعد وادي الشوكي من أشهر الأودية في المنطقة الوسطى، وهو أحد أودية العرمة الشمالية ينحدر من قمتها مشرقاً ويصب في روضة التنهات، ويبلغ طوله 65 كم وعرضه يصل إلى 1 كم، وتكثر فيه أشجار الطلح، وهو وادٍ ذو طبيعية خلابة، إذ يعد أكثر أودية العرمة غدراناً، ففيه "غدير المقارن وغدير عفتان وغدير لويحق وغدير أبي شظو وغدير الخرايق".